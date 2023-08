Personalidades do Império se reúnem para identificar fotos históricas da escola

Rio- A escritora e pesquisadora Rachel Valença reuniu personalidades da escola de samba Império Serrano para reconhecer e catalogar personagens de fotos antigas da agremiação. O encontro aconteceu no último sábado (19), na casa da autora, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, e contou com a participação do cantor e compositor Jorginho do Império, do ex-mestre-sala Sérgio Jamelão, do ex-presidente Humberto Carneiro, e dos integrantes da Velha Guarda Chico Oliva e Carlos Alberto.



"Foi um dia muito especial, pois recebi aqueles que eu chamo de memória viva do Império Serrano. São meus amigos, contemporâneos, mas que chegaram à escola antes de mim. Eles conhecem personagens que eu desconheço completamente. Separei 191 fotos para serem reconhecidas e eles deram conta de tudo, com resultados maravilhosos. O Império precisa da gente. Não podemos deixar esses furos para a memória da nossa agremiação. A hora é essa. Temos que deixar esse legado", afirmou Rachel, que é autora do livro "Serra, Serrinha, Serrano" e integrante da Velha Guarda.



Ao todo foram 191 fotos selecionadas das quais oito tiveram personagens confirmados, 3 retificados e 37 identificados.



Filho do compositor Mano Décio da Viola, um dos fundadores da agremiação, Jorginho do Império carrega o verde e branco no sangue. O cantor e compositor, que foi intérprete da escola na década de 90 e vice-presidente nos anos 2000, revelou que a emoção tomou conta durante a reunião.



"Foi um encontro fantástico e maravilhoso. Pude reencontrar pessoas que viveram comigo dentro do Império Serrano desde o meu tempo de juventude. Quase chegamos às lágrimas, mas conseguimos controlar isso. É um trabalho que vai continuar, faltam algumas fotos e chegaremos lá. Iremos reconhecer todos que passaram pelo nosso Glorioso para que possamos contar ainda mais histórias", disse Jorginho.