Malandro comanda a Grande Rio

Pelo quarto Carnaval consecutivo, o intérprete Evandro Malandro teve a responsabilidade de gravar todas as faixas em disputa para serem os hinos da Acadêmicos do Grande Rio no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. O cantor é a voz oficial da tricolor de Duque de Caxias desde o ano de 2018, quando substituiu Emerson Dias no posto. Assim como o antecessor, Evandro possuía uma história extensa na agremiação, tendo o seu início como um dos integrantes do carro de som. Em entrevista concedida para a coluna, ele recordou parte desse percurso e comentou a relação de alguns acontecimentos com o projeto que o permitiria gravar os sambas postulantes da Verde, Vermelha e Branca.

"Falando de coração, fiquei muito feliz em chegar na Grande Rio da forma que cheguei, sem precisar pisar em ninguém ou bater na porta e implorar. Graças a Deus, foi algo que aconteceu naturalmente. E logo no meu início na escola, descobri um problema muito sério, mas tive todo o apoio da presidência, da diretoria, que me abraçaram. Desenvolvi a diabetes de uma forma muito severa. É emocional e hoje está controlada. Porém, na época, como estava mal de saúde, fiquei com medo, mas os presidentes garantiram que quando estivesse melhor, apto, viria e gravaria o samba. E assim aconteceu. Quando eles me apresentaram essa fórmula, no ano seguinte, de gravar todos os sambas concorrentes, fiquei muito feliz. Todo cantor sonha com esse carinho, de ser colocado embaixo das asas assim pelos presidentes. Ainda mais no meu caso, que não era um cantor tão conhecido e que ainda não tinha pisado como primeiro do Grupo Especial. Mesmo assim, recebi esse aparato todo. Fico muito contente em ver a história que estou construindo com a Grande Rio. Da melhor forma que puder retribuir, gravando e colocando a minha voz em cada samba, vou fazer sempre", afirmou.

Desde o Carnaval de 2020, a tricolor de Duque de Caxias adota um modelo diferenciado para realizar o concurso de sambas-enredo. Além de Evandro Malandro gravar todas as obras concorrentes, as parcerias são proibidas de contar com participações de cantores do Grupo Especial e a presença de torcedores na quadra não é obrigatória. Ao comentar sobre este formato de disputa, o intérprete oficial da Grande Rio fez um balanço da experiência.

"É bacana este formato porque aproxima a comunidade do seu samba, do que ela quer escolher, da forma que quer torcer. Nele o cantor dá a referência para todos. Isso é muito importante. Por isso, tento fazer com muito respeito, com muito carinho e graças a Deus estou arrancando elogios dos compositores, da escola e da nossa comunidade", explicou.

Com base no retrospecto dos anos anteriores, Evandro Malandro avaliou também os efeitos desse modelo de disputa implementado pela Grande Rio na escola.

"O impacto para escola é a melhor aceitação da comunidade. Além disso, esse modelo permite a gente ter uma ideia mais real de como aquele samba pode render. A comunidade fica mais confortável de chegar em uma disputa já sabendo para onde ela quer ir, porque vai curtir aquilo", avaliou.