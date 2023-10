Max Lopes é homenageado

Autor do histórico enredo "Liberdade, Liberdade! Abra as asas sobre nós", de 1989, o campeão e saudoso carnavalesco Max Lopes foi homenageado pela Imperatriz Leopoldinense na noite da última sexta-feira. O antológico samba e outras composições que foram trilha sonora da trajetória do Mago das Cores na Rainha de Ramos foram cantados na quadra da agremiação. No evento, também foram definidos os concorrentes semifinalistas da disputa de samba-enredo para o Carnaval 2024.

"A Imperatriz já vinha homenageando nomes importantes de sua história. Infelizmente não deu tempo de contarmos com o Max aqui, em nossa quadra, para agradecer mais uma vez por toda sua dedicação à Imperatriz e ao Carnaval. É, sem dúvidas, um nome para a eternidade dos desfiles das escolas de samba", diz a presidente da Imperatriz, Cátia Drumond.

Max morreu no domingo passado, em Maricá, Região Metropolitana do Rio, aos 85 anos, vítima de um câncer de próstata. Em mais de 40 anos de carreira, o artista somou três passagens pela Imperatriz, (1977-1978), (1989-1990) e (2010-2011-2012), e um título, em 1989.

Recentemente, os reverenciados pela Imperatriz foram os compositores Zé Katimba, Tuninho Professor e Guga, o intérprete Preto Joia e a baluarte Dona Izoneth, que estiveram na quadra e foram ovacionados pelo público. Dominguinhos do Estácio, que morreu em 2021, também foi lembrado.