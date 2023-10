Bessa comanda álbum da Série Prata

Com mais de 20 anos de serviços prestados às gravações dos sambas-enredo do Carnaval, o produtor Leonardo Bessa celebra a volta ao comando do produto. Dessa vez, ele é o responsável pelo álbum da Série Prata, da Superliga. O disco da Série Bronze está nas mãos do produtor Rafael Prates.

"Tenho uma história nesse projeto de gravação de samba-enredo. Mais de 20 anos trabalhando e militando em prol do melhor para escolas do acesso. Tive uma pausa nesse projeto, mas no Carnaval passado tive a oportunidade de participar da equipe de produção do Grupo Especial. Pude aprender mais, ganhar mais experiência, com tantas pessoas renomadas da produção do Carnaval, e agora me sinto muito feliz, com minha equipe, de abraçar o projeto da Série Prata. Vamos entregar o melhor de todos, com muito mais experiência de anos e anos", disse Bessa.

Ele contou o que pensa em fazer no disco dos sambas de 2024 da Série Prata. "Penso em valorizar essas escolas. Temos grandes escolas, de nível de Grupo Especial, e sambas de excelente qualidade. Pretendo fazer um trabalho com total respeito à característica de cada samba, à bateria, ao andamento e às bossas. Foi um pedido da Superliga para ter um cuidado com isso. Vamos primar por mais qualidade ainda e ter cada faixa com mesmo padrão e identidade de cada escola respeitada".

Ele contou que a interferência será mínima, ou seja, cada escola vai ter liberdade para trabalhar sua faixa. "Cada escola vai trazer seu mestre, com algum contingente de ritmista, e no estúdio vamos dar o acabamento final de extrema qualidade ao samba, dentro do andamento que a escola achar pertinente. Não vamos interferir, mas auxiliar para que a gente tenha um trabalho que a escola se sinta representada. É um trabalho em parceria. Não abrimos mão disso".