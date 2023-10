São Clemente já tem samba pra Zé Katimba

'Vem, como é bom voltar… Guarabira em festa quer te abraçar'. Com três sambas na grande final, a São Clemente definiu seu hino oficial para o Carnaval de 2024. A obra composta pelos compositores Ricardo Góes, Naldo, Serginho Machado, Sérgio Gil, Fadico, Orlando Ambrosio, Matias de Oliveira e Fernando Lima superou os sambas de Marcelo Adnet e Cia. e Robert Farrow e Cia. Com o samba definido, a agremiação de Botafogo agora se prepara para levar o enredo "Que grande destino reservaram para você, que vai homenagear a vida e a obra do compositor Zé Katimba, que não pode estar presente na grande final. Em 2024 a São Clemente será a sexta escola a desfilar na Sapucaí no sábado de Carnaval.

Ricardo Góes, que encabeça a composição escolhida para 2024, aposta que esse vai ser o melhor samba da Série Ouro e acredita na bela melodia e na força do refrão: "Esse samba vai ser um dos maiores sambas do Grupo de Acesso. É um samba com melodia gostosa, tem um refrão forte. É um samba realmente bonito. Graças a Deus, acertamos agora. Esse samba tem muitas partes bonitas, mas eu gosto muito da cabeça, do Nordeste: 'Nordeste faz a festa e vem provar/O doce mel da sua melodia'".

Com a responsabilidade de fazer o enredo sobre Zé Katimba, o carnavalesco Bruno de Oliveira citou que é a maior oportunidade da sua vida.

"É uma das grandes oportunidades da minha vida, hoje, estar na São Clemente. Foi a primeira escola a me dar oportunidade de emprego na vida e no Carnaval. E, hoje, depois de anos, ser a primeira escola que desfila na Sapucaí que eu vou assinar se torna algo muito importante. O meu empenho e meu trabalho aqui têm sido bem árduo. De acordo com tudo aquilo que a escola pode contribuir anos atrás, agora eu estou podendo contribuir com meu trabalho e minha arte. Com esse enredo, eu quero passar a grande importância do Zé Katimba para a história do Carnaval das escolas de samba", comentou o artista.