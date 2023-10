Tuiuti inova para divulgar fantasias

Com um enredo em que João Cândido é tratado como um verdadeiro herói nacional, o Paraíso do Tuiuti divulga as primeiras imagens das fantasias do próximo desfile em um formato inédito: histórias em quadrinhos. Na HQ da Azul e Amarelo de São Cristóvão, aparecem personagens do barracão, o presidente da escola Renato Thor, o carnavalesco Jack Vasconcelos e as fantasias "Marechal Mascarado", "Almirante" e "Dragão do Mar".

"Esse conceito de história em quadrinhos nós estamos desenvolvendo desde a nossa logo do enredo. O nosso tema é uma grande aventura de um herói genuinamente brasileiro. O João Cândido fez um ato heroico. E nós, artistas do Carnaval, também somos esses heróis. Afinal, fazer Carnaval também é uma aventura. Por isso, estamos brincando com isso", conta Jack.

As imagens foram criadas pelo designer e ilustrador Antonio Vieira, que também assina a arte do enredo do Tuiuti.

"A ideia partiu do Jack e o tempo era curto. O processo todo durou uns cinco dias e deu muito trabalho. Baseado nas fotografias dos funcionários do barracão e das fantasias, o roteiro foi criado. E aí, parti para os desenhos direto no iPad", destaca Antonio.

No próximo ano, o Tuiuti vai desfilar com o enredo "Glória ao Almirante Negro!".