Dez vezes Evelyn Bastos na Mangueira

A rainha de bateria da Estação Primeira de Mangueira, Evelyn Bastos, vai realizar seu décimo desfile no cargo em 2024. Para celebrar esta marca, a beldade promete se superar mais uma vez no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Em entrevista concedida para a coluna, ela comentou como andam os preparativos para o Carnaval do ano que vem.

"Eles (Guilherme Estevão e Annik Salmon, carnavalescos) já tem o desenho da minha fantasia pronto. A única pista que tive é que o Guilherme quando veio me avisar falou assim para mim: 'vem pegar, já está pronto o seu croqui e eu quero te passar algumas referências'. Ou seja, é alguma coisa que vou ter que estudar. Isso é bacana, gosto disso. E eu confio muito no trabalho. Os dois estão sendo maravilhosos comigo, me deixam bem à vontade, além de desenharem tudo que é a minha cara. Então, estou bem empolgada. É um ano muito especial que a gente fala da nossa madrinha, da nossa rainha Alcione, que sempre foi tão generosa com a nossa comunidade. Prova disso é que todos os torcedores e componentes estão muito empolgados, felizes com o enredo. A gente ouve as músicas da Alcione o tempo inteiro nesse morro, cada pedacinho, de tão animada que a nossa favela está", relatou a rainha.

No bate-papo, Evelyn Bastos ainda revelou ter recebido alguns apelos para que ela venha com uma fantasia em referência a música "A Loba", um dos maiores sucessos da carreira de Alcione.

"A maioria das pessoas querem muito que eu venha de loba. Existe toda uma campanha, uma corrente, pedindo isso. Não sei se é, gostaria muito que fosse também, mas a gente tem que ver qual o setor que a bateria vem para a gente poder encaixar direitinho. Isso é a missão dos carnavalescos, mas eu tenho certeza que vai ser algo incrível. Amei a minha fantasia de Oxum do último ano, mas a gente sempre tenta superar. A gente vai trabalhar para ser algo ainda melhor e tenho certeza que vai ser lindo".