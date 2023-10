Bangu apresenta fantasias

Com os preparativos a todo vapor, a Unidos de Bangu apresentou os seus protótipos para o Carnaval de 2024. Na Avenida, a Vermelha e Branca vai apresentar o enredo 'Jorge da Capadócia', cuja proposta é retratar a história de São Jorge, desde a devoção até a ligação do santo com o povo brasileiro e de diversos continentes.

"É aquele ditado: a gente não pode deixar a peteca cair. É o meu segundo ano aqui na Unidos de Bangu e eu decidi fazer um Carnaval bastante impactante. A ideia é que a escola venha grandiosa. E assim... esse enredo está sendo muito bom de se desenvolver. Eu conhecia as lendas, a devoção em torno do santo, mas pesquisar a fundo a história de Jorge da Capadócia me fez descobrir inúmeras coisas. É uma história muito rica e isso me ajudou muito na hora de criar as fantasias e alegorias. Então, em 2024, as pessoas podem aguardar uma Unidos de Bangu ainda maior e com um grande efeito de colorido na Avenida", assegurou o carnavalesco Robson Goulart.

Conforme destacado pelo próprio, o desfile de 2024 irá marcar o segundo trabalho consecutivo de Robson Goulart à frente da parte artística da Unidos de Bangu. No ano de estreia, o artista apostou em alegorias gigantescas e fantasias de fácil leitura ao desenvolver o enredo 'Aganjú - A Visão do Fogo, A Voz do Trovão no Reino de Oyó', sobre uma das qualidades do orixá Xangô. Apesar de entregar a melhor plástica da história da escola, uma série de erros graves em evolução, como a abertura de buracos e alas que se embolaram, prejudicou de forma significativa a apresentação que terminou em uma nona colocação na Série Ouro.

"Enfrentamos diversas dificuldades para fazer o Carnaval deste ano. Para 2024, estamos conseguindo colocar uma escola mais sofisticada na Avenida. Acredito que a Bangu vai brigar pelas primeiras posições. Estou bastante confiante. Estamos trabalhando muito para isso e a comunidade abraçou essa causa", relatou o carnavalesco.

Ano que vem, a Unidos de Bangu será a sétima agremiação a cruzar o Sambódromo da Marquês de Sapucaí no sábado de Carnaval, dia 10 de fevereiro, pela Série Ouro. A escola irá em busca do seu terceiro título na segunda divisão da folia carioca e do tão sonhado retorno à elite do samba, após mais de 60 anos.