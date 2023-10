Mocidade conquista fãs nas redes

Em um clima especial após o anúncio do samba-enredo campeão para o Carnaval 2024, a Mocidade Independente de Padre Miguel vem trabalhando com perfeição a divulgação da obra sobre o enredo "Pede caju que dou… Pé de caju que dá!", desenvolvido pelo carnavalesco Marcus Ferreira. A obra dos compositores Diego Nicolau, Paulinho Mocidade, Marcelo Adnet, Richard Valença, Orlando Ambrosio, Gigi da Estiva, Lico Monteiro e Cabeça do Ajax, com as participações especiais de Márcio de Deus e W. Corrêa, estimulou a equipe digital da Verde e Branco que atua ativamente nas redes sociais.

"O impacto é extremamente positivo porque o samba encaixa perfeitamente na nossa estratégia de comunicação. Nossa intenção é levar a energia do samba para todas as nossas ações até o desfile. Vai ser uma overdose saborosa de caju. A partir do momento que o samba foi escolhido, ainda na manhã de domingo, já começamos toda estratégia de divulgação. Começamos pelo vídeo do Adnet dançando que viralizou e todo dia de lá pra cá inserindo alguma ação que tenha link com nosso samba. Dentro do plano, nós vamos trabalhar ele massivamente até o Carnaval. Acreditamos muito na força que ele tem para 'furar a bolha'. E nos eventos de maior impacto seguir criando campanhas específicas, como o ensaio técnico, que aliás já temos um plano para o novo LollaMacoomba e PermamBahia. Os independentes podem esperar uma farofa muito gostosa nas interações com eles durante esse período", prometeu Bryan Clem, diretor de marketing.

Agora, a novidade fica por conta do Castorzinho, mascote da escola, dançando o passinho do samba de 2024 em ritmo de funk. O diretor de marketing da Mocidade explica a proposta:

"A ideia surgiu ainda no 'after' do anúncio. A nossa escola prepara uma festa pós samba e lá tocamos a versão com um funk improvisada. Agora é fomentar usando nosso personagem Castorzinho para aproximar ainda o público do samba. O independente pode esperar que teremos todo mês uma novidade com a nossa obra. Nós vamos levar alegria através desta letra".