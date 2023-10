Capricho com o casal da Imperatriz

Desde setembro no comando da direção artística do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense, formado por Phelipe Lemos e Rafaela Theodoro, a bailarina Ana Botafogo contou que os gestos serão o foco da parceria. Ana chegou à Rainha de Ramos após um convite da presidente da agremiação, Cátia Drumond, e já deu início aos trabalhos para o próximo Carnaval. Apesar do grande currículo, a artista ressalta que não vai haver nada relacionado ao balé na Marquês de Sapucaí e que o foco são os detalhes.

"Balé não, samba é samba. A gente está aqui pensando só na estrutura e neles. Eu só estou aqui para burilar gestos, momentos. Sobretudo os gestos, porque tanto o mestre-sala quanto a porta-bandeira têm que ter gestos delicados e honrar essa bandeira. Balé é no Theatro Municipal, nem a preparação deles tem nada a ver com balé. É um trabalho de diferenciação e também corporal, mas na realidade eu vou trabalhar muito mais artisticamente com eles, porque eles já são profissionais que sabem o que querem e o que fazem. O meu olhar é exatamente para burilar cada gesto e tirar deles o melhor", afirmou a diretora artística.

Ana destaca que, apesar da técnica, o olhar artístico não pode ser esquecido. Outro trabalho desenvolvido com o casal será o fôlego para resistir a bem mais de uma hora de desfile.

"Eles são um casal que vem apresentando a escola. Precisam ter a técnica, e por isso a gente prepara eles tecnicamente e corporalmente. Estou fazendo, também, toda uma parte de fôlego e de aguentar todos esses minutos que o casal passa na Avenida. O mais importante, além da técnica, porque eles a usam como um meio, é que eles precisam emocionar com toda essa transmissão de sentimentos e eu considero isso importante. Acho que esse foi o motivo que me chamaram. Eles também têm um preparador físico que vai prepará-los e dar fôlego, mas a parte artística, fazer desabrochar este lado latente no lado deles, vai ser comigo", explicou Ana.