Alessandra volta para Estácio de Sá

A quadra da Estácio de Sá foi palco de show e muita emoção, com a apresentação triunfal da atriz. Alessandra Mattos foi ovacionada pela comunidade. Ela também chamou atenção pela boa forma, usando um vestido transparente que deixava seu corpão a mostra. Com muito samba no pé ela foi aplaudida por todos, honrando o pavilhão do berço do Samba.

A nova musa está de volta à Estácio após 13 anos afastada. Quem também se emocionou muito foi a "mascote" da bateria Natália, que chorou muito ao saber da surpresa. Natália está na escola desde a época em que Alessandra era rainha de bateria.