Arranco homenageia com afeto doutora Nise da Silveira

Aos poucos, o Arranco vai liberando as imagens das fantasias que representarão o enredo "Nise - Reimaginação da Loucura" no Carnaval 2024. A proposta da escola é exaltar a importância de Nise da Silveira e abordar o seu legado para a saúde mental brasileira. Após a saída de Antônio Gonzaga, o Arranco resolveu novamente apostar em um estreante para o posto de carnavalesco e contratou Nícolas Gonçalves. Para a coluna, o novo carnavalesco da agremiação apresentou a fantasia da ala 5 "Vazio das telas manicomiais".

"Ao caminhar pelo Museu do Inconsciente, Nise associa os processos de reconstrução da psique às etapas de produção de uma pintura artística. Ao investigar atividades terapêuticas que proporcionam a liberdade e a criatividade, a doutora constatou o potencial da arte em ser uma via de expressão para as imagens e a abertura de uma fonte de existências. Nise trabalhou para que a imagem da antiga e agressiva camisa de força tivesse suas fivelas abertas para se transformar em uma tela em branco. As tramas da tela, um espaço da realidade, se tornam um suporte para a transposição das tramas tecidas pela mente, um espaço do imaginário. O branco, representante de uma excessiva neutralização e padronização das pessoas, como um modo de apagar suas subjetividades, é ressignificado como janela para o vislumbre de outras mitologias", explicou o carnavalesco Nícolas Gonçalves.

No ano que vem, o Arranco será a terceira agremiação a desfilar na Avenida no sábado de Carnaval, dia 10 de fevereiro, pela Série Ouro.