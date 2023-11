'Guardiões da Favela' com 12 horas de samba

A Cidade do Samba recebe no próximo sábado, dia 18 de novembro, o 'Guardiões da Favela'. Serão 12 horas ininterruptas de samba-enredo, com a presença confirmada de todas as agremiações do Grupo Especial do Rio de Janeiro, além das convidadas Império Serrano, Unidos de Padre Miguel e União de Maricá e, diretamente de São Paulo, Vai-Vai e Império de Casa Verde, que se apresentarão em palcos simultâneos. O festival acontece pelo segundo ano. Em 2022, a quadra da Grande Rio sediou o encontro. Agora, a ideia foi aumentar a estrutura e criar diversas atrações para os sambistas.

"A ideia surgiu de um pensamento de valorizar a bateria. É uma festa para o povo do Carnaval. Vamos reunir grandes baterias. Faltava um evento assim para o sambista. Chegar perto de um Rock in Rio, mas na nossa vibe, curtindo samba. Vamos saudar os grandes mestres. Esperamos que seja um dos maiores eventos do pré-Carnaval. A Cidade do Samba é o local ideal para fazermos esse encontro", explicou mestre Fafá, um dos criadores, ao lado do produtor Mozart Dalua.

Fafá comentou também o que o público que for até a Cidade do Samba pode esperar do evento.

"Muito samba, alegria e tarde/noite de muita confraternização. São mais de 12 horas de grandes apresentações. A gente promete uma estrutura incrível, desde a decoração ao entretenimento. Vai ter muita coisa legal na estrutura. Algo fantástico", promete.

Os ingressos podem ser comprados no site guardioesdafavela.com.br/ ou diretamente na Cidade do Samba, no dia do evento. A abertura dos portões será às 14h. A classificação é livre.

Além das apresentações das escolas de samba, também haverá roda de samba, espaço gourmet com foodtrucks e petiscos tipicamente cariocas, remetendo à gastronomia popular das ruas e dos bares do Rio de Janeiro, além de lembrar o clima inconfundível das barraquinhas das portas das escolas de samba em dias de evento.