Céu de fitas na Sapucaí

Apostando no colorido das festas de agosto em Montes Claros (MG), a Acadêmicos de Niterói divulga, com exclusividade, a fantasia da ala 4, 'Uma cidade enfitada'. A escola voará em um céu de fitas. A caçulinha da Série Ouro vai colorir a Marquês de Sapucaí com o enredo autoral 'Catopês - Um céu de fitas', desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins.

"As ruas por onde o cortejo percorre a cidade de Montes Claros ganham a graciosa ornamentação tradicional das fitas e suas estonteantes cores, embaladas pela brisa que sopra, quando os dias de agosto despontam no calendário. Um tapete colorido é erguido sobre o céu da cidade, e as cores enchem de energia e esperança os corações montes-clarenses. Nas esquinas das ruas, decorações com oratórios nas imagens de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e o Divino Espírito Santo ajudam a compor o embelezamento de tradição, amor, cultura e fé", explicou o artista da escola.