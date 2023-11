Festa dos sambas do Acesso

Em parceria com a Riotur, a Liga vai promover o Esquenta do Carnaval da Série Ouro 2024, no dia 9 de dezembro, na Cidade do Samba, na Rua Rivadávia Corrêa, 60, na Gamboa.

O evento terá shows, gastronomia diversificada e apresentação das 16 agremiações que fazem parte da Liga-RJ. A abertura dos portões será às 16h.

As apresentações serão divididas em dois blocos, com shows e atrações no intervalo. Os ingressos custam R$ 15 (primeiro lote) e já estão à venda pelo site https://brasilticket.com.br/esquenta-do-carnaval-serie-ouro.html.