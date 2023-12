Alcione e Diogo Nogueira fecham ano na Cidade do Samba

A última edição do ano do Botequim da Cidade do Samba promete ser o cenário perfeito para a confraternização natalina de sambistas e trabalhadores das regiões Central e Portuária do Rio de Janeiro. O tradicional evento da casa do Carnaval carioca acontece amanhã com shows de Alcione e Diogo Nogueira, com a atual campeã do Grupo Especial, Imperatriz Leopoldinense, como convidada, além dos intérpretes das outras 11 agremiações.

E não para por aí! A abertura contará com as apresentações de Samba Bessa, Chacal do Sax e Marquinho Sathan. Isso sem falar da tradicional comida de boteco, com petiscos e bebidas geladas.

"Já recebemos grandes nomes do samba neste evento, que entrou para o calendário mensal dos sambistas. Poder fechar o ano com Alcione e Diogo Nogueira vai ser um momento muito especial", ressalta o diretor de Carnaval da Liesa e idealizador do evento, Elmo José dos Santos.

Os ingressos já estão à venda de maneira antecipada em https://www.ingresse.com/botequim-da-cidade-do-samba-11-12 e custam a partir de R$ 20. Também será possível comprar na hora dos shows, diretamente na Cidade do Samba. Mulheres não pagam até às 19h. A Cidade do Samba fica na Rua Rivadávia Correa, 60, na Gamboa.