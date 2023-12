Capas da Intendente

A menos de 100 dias para o desfile das escolas de samba, a Superliga Carnavalesca do Brasil dá uma amostra do que o público pode esperar das apresentações que acontecerão entre os dias 11 e 20 de fevereiro na Estrada Intendente Magalhães, conhecida popularmente como a Passarela do Povo, e lança as capas dos álbuns das séries Prata e Bronze. Em seu primeiro ano de gestão, Pedro Silva, atual presidente da entidade, comentou sobre a escolha das personagens, que reflete os objetivos que a instituição tem para os próximos anos.

"A gente se presenteou com esse resultado: duas capas com representatividade, mulheres em dois segmentos, uma na figura de porta-bandeira e outra na figura de passista, ambas demonstrando a sua arte com alegria, sorriso no rosto e muito poder. E esse é o caminho que queremos para a Superliga, tornando-a cada vez mais forte, com um carnaval competitivo e, acima de tudo transparente", diz.

Executadas pelo designer gráfico Sergio Ayres, as capas dos compactos trazem, representando a Série Prata, Juliana Lázaro, porta-bandeira da Renascer de Jacarepaguá, terceira colocada do grupo neste ano; representando a série Bronze, Cindyane França, musa do Imperadores Rubro-Negros. As fotos são de Andy Manhães (Prata) e Alexandre Macieira (Bronze). A partir de 16 de dezembro, as faixas estarão disponíveis em todas as plataformas de streaming.