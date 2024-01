Representatividade para buscar o título da Série Ouro

Depois do rebaixamento para a Série Ouro, ao ficar em último lugar no Carnaval de 2020, a União da Ilha segue tentando retornar ao Grupo Especial. Já foram dois desfiles no Grupo de Acesso. No ano de 2022, a escola brigou firme pela vaga, mas acabou terminando na terceira posição. Já em 2023, a agremiação ficou mais afastada dessa luta, fechando a apuração no sexto lugar. Apesar disso, os componentes da Ilha parecem estar mais confiantes para o resultado do Carnaval de 2024, tendo o enredo como o grande trunfo para o tão sonhado retorno.

O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Thiaguinho Mendonça e Amanda Poblete, está muito feliz com a representatividade do enredo e confiante no retorno ao Grupo Especial.

"A expectativa é a maior possível. A Ilha já vem treinando, fazendo ensaios de rua excelentes. Trazendo esse canto da comunidade, que é muito aguerrida e presente. Já no primeiro ensaio, a gente podia notar que o samba estava na ponta da língua e sendo cantado a plenos pulmões por todo mundo. Um enredo com um significado tão bonito e tão necessário. Cada setor está fazendo o seu melhor, trabalhando arduamente para poder trazer a Ilha de volta ao Grupo Especial", disse Amanda.

"Acho que a Ilha está resgatando a sua essência, que é trabalhar enredos leves, descontraídos, fáceis de cantar. Com apelo popular e, principalmente, que tenha um propósito. A Ilha traz nesse Carnaval o cuidado com o povo preto, através das crianças. Se o mundo precisa de dias melhores, nada melhor do que a gente cuidar das crianças agora. Então, a gente vem educar toda a população ao tratamento de pessoas negras", afirmou Thiaguinho.

A União da Ilha será a quarta escola a desfilar no Sábado de Carnaval, dia 10 de fevereiro, pela Série Ouro, na Marquês de Sapucaí. A escola vai levar para a Avenida o enredo 'Doum e Amora: crianças para transformar o mundo!', de autoria do carnavalesco Cahê Rodrigues.