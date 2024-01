Dia de ensaios técnicos na Sapucaí

Começou a temporada de ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí! A partir de hoje, é a vez das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro apresentarem ao público uma parte do que pretendem levar para os desfiles oficiais neste ano. As arquibancadas do Sambódromo estarão abertas para cariocas e turistas, que poderão acompanhar gratuitamente a preparação das agremiações.

A responsável por abrir esta reta final de preparação para o Carnaval será a Porto da Pedra, às 20h30. A agremiação de São Gonçalo, que venceu a Série Ouro em 2023 e está de volta à elite da folia, mostrará como vem desenvolvendo os principais segmentos para o enredo 'Lunário Perpétuo: A profética do saber popular'.

Logo em seguida, será a vez da Mocidade Independente de Padre Miguel, que, a partir das 22h, reúne a comunidade para cantar o samba-enredo 'Pede caju que dou… pé de caju que dá!'.

O público poderá recorrer aos trens do MetrôRio no final da programação, na volta para casa. As estações Praça Onze, situada atrás dos setores pares, e Central do Brasil, que atende os setores do lado ímpar, estarão funcionando até meia-noite para embarque, em horário prorrogado. A medida se repetirá nos próximos domingos. De acordo com a concessionária, as demais estações estarão abertas apenas para desembarque a partir das 23h, horário em que encerra as operações regularmente.