'A equipe da Vila é muito forte'

A Unidos de Vila Isabel certamente é uma das maiores escolas de samba do carnaval. Após o campeonato de 2013, a branca e azul do bairro de Noel passou por um período de grande instabilidade, com diversas trocas de mandatários e crise financeira. A partir de 2019, a agremiação voltou a se estabilizar. Mas foi com a entrada de Luiz Guimarães, filho de Capitão Guimarães, na presidência da escola em 2022, que a Vila se fortaleceu e tornou a disputar o carnaval na ponta da tabela. No ano de 2023, fez um grande desfile, muito elogiado pela excelência nos quesitos e pela forma mais solta de brincar o carnaval. O título foi disputado décimo a décimo com Imperatriz e Viradouro, mas não veio por pouco. Quem assiste aos ensaios da escola no Boulevard 28 de Setembro, nas noites de quarta-feira, consegue verificar que a Vila segue mordida e virá com muita força para brigar pelo tão sonhado quarto campeonato.

"Um conjunto que não poderia ser melhor. O Tinga e o Macaco Branco têm uma troca e uma conexão muito profunda. Deu super certo na Vila Isabel. A gente vem de ótimos resultados nos quesitos que cada um representa. É um carro de som perfeito, uma bateria tecnicamente excelente, do mais alto nível. E a gente defende quesito. Esse é o nosso diferencial. A gente entende que consegue defender os nove quesitos muito bem. No carnaval, o nível está muito elevado. Será novamente no detalhe. A gente tem que fazer carnaval. Temos uma equipe maravilhosa. Toda ela é de excelência".

Mais uma vez, o renomado e multicampeão carnavalesco Paulo Barros assinará um desfile da Vila Isabel. Será o quarto trabalho de Paulo na escola, sendo o segundo em sequência. No ano passado, o artista mostrou mais um grande espetáculo na Sapucaí, sendo muito elogiado pela inventividade e beleza das alegorias e fantasias. O carro que trazia um São Jorge todo estilizado foi tão marcante que virou peça de decoração na Cidade do Samba. O presidente Luiz falou sobre o que o público pode esperar do próximo carnaval de Paulo Barros.

"As pessoas podem esperar mais um trabalho de muita criatividade. Obviamente, sem perder a essência do enredo, que é fundamental. A gente conversa muito. Vamos buscando orientar dentro do possível. Mas também temos que deixar o artista criar. O poder de criação dele é algo inexplicável. Às vezes, a gente olha um carro e parece que ele está cru ainda. Mas, de um dia para o outro, ele se transforma. O carnaval do Paulo é assim. É o inesperado".