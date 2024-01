Hoje é dia de novos horários

Decidido em plenária na Liesa, durante a semana, por unanimidade, inclusive, acatando um pedido do prefeito do Rio, Eduardo Paes, os horários dos ensaios técnicos, a partir de hoje, na Sapucaí, foram antecipados. Com as mudanças, os treinos agora acontecerão às 19h30 (em vez de 20h30) e 21h (em vez de 22h).

O presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, organizou e comandou a plenária, considerando que o pedido era justo: "A partir deste domingo (hoje), nossa equipe estará mais atenta ainda, para que os novos horários sejam respeitados".

O presidente reiterou que os trens do MetrôRio estarão circulando, para embarque, até meia-noite, nas estações Praça Onze e Central do Brasil, que atendem o público do Sambódromo.

Sobre o sistema de som, que apresentou falhas no último domingo, Perlingeiro garantiu que providências foram tomadas junto à empresa responsável pelos carros-de-som, para que outras panes não ocorram.

Hoje, na Sapucaí, os ensaios técnicos serão de Portela (19h30) e Unidos da Tijuca (21h).