Trepar em prédio não pode! Paes pede responsabilidade a foliões

Nesta quarta-feira (17), o prefeito do Rio, Eduardo Paes, compartilhou nas redes sociais vídeo que mostra foliões se divertindo em cima de prédio antigo na Gamboa, bairro da zona portuária. O imóvel abriga a Casa da Tia Ciata, centro cultural que homenageia matriarca do samba. Feita no último dia 7, durante abertura não oficial do Carnaval 2024, a gravação cita o bloco Amores Líquidos e o Bloco das Trepadeiras. “Divirtam-se, caiam na folia, mas tenhamos responsabilidade. Subir na laje de imóveis antigos, além de colocar o patrimônio histórico em risco, coloca a vida de vocês em risco também", escreveu Paes na publicação.



Em comentário na postagem, o Bloco das Trepadeiras se retratou. "Trepar nos lugares é a nossa brincadeira, mas também é coisa séria. Porque nosso Carnaval é um Carnaval de alegria, de festa, de amor, mas também de cuidado (...) Quando trepamos pelas ruas do Rio não é nossa intenção depredá-la ou causar danos, pelo contrário. Tanto que marquises, pontos de ônibus, carros em movimento, estão fora de cogitação (...) Ali, na hora, julgamos o movimento seguro. Erramos. Pedimos desculpas e gostaríamos de esclarecer que, desde o dia seguinte, estamos debatendo e reconhecendo nosso erro para que não volte a ocorrer e sirva de alerta a todas as pessoas que amam o Carnaval. Mais do que Carnaval, nós, do Bloco das Trepadeiras, amamos o Rio."