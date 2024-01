Dia de homenagem para Quinho

Hoje, o Baródromo, o bar do carnaval no Maracanã, terá a sua tradicional roda de samba-enredo com o grupo S.E.R., desta vez em homenagem ao Quinho do Salgueiro. A roda começa às 16h e terá a participação do irmão do intérprete, Nélio Marins. Criada pelo cantor Igor Vianna, a roda do S.E.R. acontece todo primeiro domingo do mês, tornando a casa o ponto de encontro dos apaixonados pelo maior espetáculo da terra durante o ano inteiro. A entrada é gratuita.

A casa tem programação musical de quarta a domingo, mas no verão também terá roda de samba às terças. Toda quinta é dia de Quinta Delas, com o Samba da Vanessinha; e toda primeira sexta do mês quem comanda a roda de samba é o "Canta, Canta, Minha Gente", de Dandara e Raoni Ventapane; e aos sábados é dia de Roda de Samba do Baródromo. As outras atrações são divulgadas pelo Instagram.

No cardápio, petiscos e pratos com nomes de desfiles clássicos e personalidades do samba. Para beber, cerveja de garrafa (600ml, de R$13, Brahma, a R$18, Heineken), caipirinhas e uma nova carta de drinques autorais, elaborada por Thiago Teixeira, como o "Glória ao Almirante Negro", que leva cachaça, gengibre, limão, Cynar e xarope de melaço (R$29), em homenagem ao Paraíso do Tuiuti, e o "Pede Caju Que Dou... Pé De Caju Que Dá!" (cachaça, rodelas de caju, folhas de basilicão e espuma de gengibre - R$29), em homenagem ao enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel.