Tijuca prepara abertura ousada

A Unidos da Tijuca promete encantar o Carnaval de 2024 com o enredo "O Conto de Fados", assinado pelo carnavalesco Alexandre Louzada. A proposta da escola é levar para Sapucaí uma viagem encantadora a Portugal, explorando diversos aspectos da história do país por meio de fábulas, mistérios e lendas populares. A comissão de frente, composta por 15 integrantes e comandada pelo coreógrafo Sérgio Lobato, promete encantar com uma coreografia entrosada, demonstrando conhecimento profundo da letra do samba-enredo. O desfile da Unidos da Tijuca promete ser uma experiência única, repleta de encanto e emoção.

Lobato compartilhou um pouco do que podemos esperar da comissão de frente no dia do desfile oficial. Baseando-se na performance bem-sucedida em 2023, ele expressou um compromisso contínuo com a qualidade e a excelência no trabalho desenvolvido pela comissão.

"Bom, pelo menos o que fizemos esse ano de 2023, saímos muito bem da avenida, muito realizados, mas nós estamos mantendo o nível do trabalho, buscando cada vez mais a quase excelência, que é difícil isso. Tanto estética, do material, da indumentária e do trabalho em si. Então, o que eu posso dizer para você é que a Tijuca, assim como a comissão, vem bem ousada no seu estilo de visual e trabalho", revelou Sérgio.

Enredo

Sérgio Lobato, com seu bom repertório e trajetória na Unidos da Tijuca, destaca a importância de manter um nível elevado em suas apresentações. Ele reconhece que a diferença crucial entre o desfile passado e o atual reside no enredo escolhido, pois cada enredo propõe desafios e limitações específicas que precisam ser respeitados.

"A diferença primordial é o fato do enredo. Porque cada enredo te propõe algo e você não pode fugir muito disto. Não pode estar fora dele. Estamos tentando manter a mesma essência de um trabalho claro, poético, mas com surpresas, isso que é a nossa busca".