'A força do nosso samba ficou comprovada'

Desde 2019, Emerson Dias é o intérprete principal do Acadêmicos do Salgueiro. Após muitos anos no carro de som e no microfone oficial da Grande Rio, o cantor foi contratado a peso de ouro pela diretoria salgueirense da época. Logo no primeiro carnaval como voz guia da escola, Emerson teve a oportunidade de interpretar 'Xangô', um samba aclamado como um dos melhores daquele ano. Em parceria com o saudoso Quinho, seu mentor, teve uma atuação brilhante. E ali já começava a ficar nítido que o intérprete tinha a cara do Salgueiro. Isso se confirmou ao longo dos carnavais seguintes, com Emerson demonstrando toda sua garra, energia e amor pela vermelho e branco.

'Lavamos a alma'

Mas para o carnaval de 2024, surgiu uma dúvida entre muitos sambistas. A força da mensagem do samba salgueirense parecia não combinar com o estilo vocal de Emerson. Alguns chegaram a criticar a atuação do cantor na gravação oficial. Porém, o intérprete já demonstrava nos ensaios de rua que os críticos estavam enganados. Se ainda restava alguma dúvida, o desempenho de Emerson no ensaio técnico deixou claro que seu jeito de interpretar casa perfeitamente com a obra musical do Salgueiro. Emerson Dias revelou a certeza de todos na escola sobre a força do samba em sua voz.

"Lavamos a alma literalmente. Mesmo com aquele temporal que a gente pegou, conseguimos concluir a primeira parte do nosso objetivo, que era ver o samba na avenida, na Marquês de Sapucaí, já testando se ele é isso tudo mesmo que as pessoas falam. Uma coisa é você falar, outra coisa é você provar todo o rótulo que ele tem. E ficou mais do que comprovado o nosso ponto, a força do samba. Realmente, ele é o grande protagonista do Carnaval 2024. Agora só mais uns ajustes daqui e dali com o Salgueiro. A gente tem que botar na nossa cabeça que não tem nada ganho. Sabemos que no dia do desfile, com fantasia, carro alegórico, com o joelho na Presente Vargas para entrar na avenida, aquilo tudo se modifica, então é outra coisa. Mas a gente está bem satisfeito de ver o que aconteceu no domingo", disse o cantor.

Durante o ensaio técnico, uma frase ficou muito marcada de tanto que Emerson a repetia. Ao interagir com o público presente na Sapucaí, o intérprete dizia "Preciso da ajuda de vocês", com bastante energia, o que deixou muitos arrepiados. Mas ficou a dúvida da razão desse pedido.

Qual foi o motivo?

Alguns acreditavam se tratar de um clamor para que os sambistas ajudassem o Salgueiro por conta da pista molhada pela forte chuva. Na verdade, o motivo foi outro, como ele nos explicou.

"O caminhão de som não estava muito bom. O que aconteceu é que a gente demorou um pouco para entrar. Eu chamei o Seu Elmo, o Helinho, o presidente André, e a gente conversou com eles que iriamos largar daquele jeito. A gente precisava, porque tínhamos certeza que o samba iria acontecer. O caminhão de som, obviamente, tem uma importância muito grande, mas naquele momento ele seria coadjuvante. E foi o que aconteceu. A gente fez o certo, porque era uma convicção", revelou Emerson.