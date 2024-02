Vídeo: Belle Belinha expulsa idoso de metrô

Na última quarta-feira (14), a influenciadora digital e produtora de conteúdo adulto Belle Belinha se envolveu em uma polêmica na estação Sé do Metrô de São Paulo. Ela e amigas estavam fantasiadas a caminho de uma festa de carnaval quando discutiram com um idoso e o expulsaram do vagão por supostamente estar fotografando o grupo sem autorização. Após o tumulto, o homem foi liberado pelas autoridades do Metrô. Em nota, a empresa informou que os envolvidos não quiseram formalizar queixa. As informações são do jornal O Povo.

Um vídeo do bate-boca foi publicado nas redes sociais pela própria Belle, que escreveu na legenda: "Dia de feche em velho tarado". A atitude da influenciadora, porém, dividiu opiniões na web. “Belle Belinha grava conteúdo adulto mostrando o corpo e não quer que tire foto dela em lugar público e ainda quase pelada?”, criticou uma internauta. “Falta de noção! Um velho dessa idade fotografando assim as partes íntimas delas”, afirmou outra. Assista!