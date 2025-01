Paolla Oliveira arrasa em ensaio de rua da Grande Rio; veja vídeo!

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, participou do ensaio de rua da Grande Rio, em Duque de Caxias, na noite deste domingo (26), e atraiu todos os olhares. Como de costume, a atriz, que é rainha de bateria da agremiação, brilhou à frente da "Invocada" e sambou muito. Ela também deu um show de beleza e boa forma ao apostar em um um vestido vazado com pedras nas cores da escola e correntes na ocasião.

No Instagram, a namorada de Diogo Nogueira exibiu detalhes da produção. "Quando o sol, a lua e a terra se conectam, a pororoca anuncia sua chegada com um estrondo. Assim como o planeta, nosso corpo também é movimentado por forças invisíveis e conexões cósmicas. Hoje é dia de pororocar com a minha Grande Rio nas ruas de Caxias!", escreveu na legenda.







Paolla também publicou um vídeo em que aparece arrasando no samba. "As ruas de Caxias hoje foram cheias de bossa e energia! Obrigada, comunidade!". Nos comentários, a artista recebeu uma chuva de elogios. "Muito deusa! Muito maravilhosa", afirmou Mariana Xavier. "Que show de samba é esse?!?! Maravilhosa!", comentou uma fã. "Perfeita demais", disse outro.







Neste ano, a Grande Rio apresenta na Sapucaí o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós" é desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. A agremiação é a terceira a se apresentar na terça-feira de Carnaval, dia 4 de março.