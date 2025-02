Pabllo Vittar põe bloco na rua e arrasta multidão no Centro do Rio

Rio - O pré-carnaval carioca já começou a todo vapor. Neste domingo (9), Pabllo Vittar arrasta uma multidão na terceira edição do festival "SeráQAbre?" na Rua Primeiro de Março, no Centro. Conhecido por celebrar a diversidade e a música pop, a cantora está levando o público ao delírio em meio aos seus principais 'hits'. Dentre os artistas que também irão se apresentar estão Juliette e Naldo.

Com muitas cores, brilhos e fantasias, o público revelou ao Meia Hora a admiração pela artista. Como é o caso do design de moda Marcos Barbosa, que saiu de casa às 5h para prestigiar o show. "Ela representa tudo que a comunidade LGBT tem de positivo. Ela é puro amor", disse. O namorado Bruno Marco do Nascimento, que também estava muito animado, ainda acrescentou: "Ela representa orgulho e que a gente pode ser o que a gente quiser", afirmou.

Fantasiado da Pablo, com características do clipe "Sua cara", Christian Rodrigues também reforçou a importância da cantora. "Ela significa tudo na minha vida. Eu acompanho ela desde 2017 e é a melhor pessoa do mundo pra mim", revelou.



Um dos momentos icônicos do bloco foi a música "Amor de Kenga", que levantou o público. A abertura do show foi marcada pela música "Ai ai ai Mega Príncipe". Ainda no evento, devido ao calor intenso, a artista lembra constantemente o público de beber água.



O megabloco reúne além de cariocas, muitos turistas. O estudante de direito Deividy Wilian, nascido em Minas Gerais, por exemplo, estava junto de amigos estrangeiros, que revelaram a expectativa de curtir e conhecer novas pessoas. "Eu gosto muito muito da Pablo, ela é uma artista muito grande. Eu vi pra me divertir", contou.



Quem também estava pronto para aproveitar o máximo o dia, foi o morador de Duque de Caxias, na Baixada, e aniversariante Igor Dias. "Eu nem dormi, a expectativa é gigante para ver a Pablo. Ela tem uma importância gigantesca no quadro LGBT, porque para uma pessoa, um homem, se propor a colocar uma calcinha, um cropped e jogar a bunda, ela está disposta a qualquer coisa. E a Pablo diz que tem espaço pra gente sonhar, que tem espaço para gays, lésbicas, drags, para todo mundo", reforçou.



Entre as atrações presentes estão Wenny e MC Luanna. Tília também se junta ao bloco para um set de encerramento ao lado de Diego Martins e Bibi Babydoll, que também estará presente no trio como homenageada pela sua contribuição para o funk e pop nacional.

Antes de subir no palco Wenny, irmã da Lexa, revelou animação com o bloco. "É muita felicidade, muita diversão, vamos carnavalizar. Vou cantar ‘Cavalgada’ da minha irmã que é pra ela e talvez cante meu novo single. Espero muito sol pra esse carnaval, sol traz calor, felicidade, energia", disse.