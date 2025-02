Paolla Oliveira e Sabrina Sato brilham em ensaio técnico na Sapucaí

Rio - As rainhas de bateria e musas da Grande Rio, Vila Isabel e Portela surgiram deslumbrante no ensaio técnico para o Carnaval, na Marquês de Sapucaí, neste sábado (8). Na contagem regressiva para a grande festa, as beldades capricharam nas fantasias, além do samba no pé.



À frente da bateria da escola de Duque de Caxias, Paolla Oliveira usou um look inspirado na lenda do boto-cor-de-rosa. "Hoje começa mais uma batalha rumo à segunda estrela, e, nessa busca, não estamos sozinhos. Levamos a cultura e todo o amor do Pará com a gente. Vamos juntos nessa gira de sensualidade, que nasce da conexão com o imaginário e o instinto, fundindo a realidade ao sobrenatural", escreveu a atriz na legenda da publicação no Instagram.



As musas da agremiação como Adriana Bombom, Patrícia Poeta, Isabelle Nogueira, Alane Dias, Mileide Mihaile, Mell Muzzillo, Rayssa Bratillieri, Gardênia Cavalcante, Karen Lopes e Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, também brilharam no ensaio técnico.



Neste ano, a Grande Rio apresenta na Sapucaí o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. A agremiação é a terceira a se apresentar na terça-feira de Carnaval, dia 4 de março.



Mais uma rainha que surgiu deslumbrante foi Sabrina Sato. Para mostrar que o enredo da Vila Isabel está na ponta da língua, a apresentadora usou uma fantasia de sereia. Gabi Martins, musa da agremiação, também abrilhantou a avenida.



Desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros, a agremiação levará o enredo "Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece". A azul e branca será a última agremiação a desfilar na segunda-feira, 3 de março.



Rainha de bateria da Portela e cria da comunidade, Bianca Monteiro esbanjou muita simpatia e samba no pé, assim como as musas Sheron Menezzes e Wenny, irmã de Lexa.





Próximos ensaios técnicos no Rio



15/2

19h - Salgueiro

20h40 - Imperatriz Leopoldinense

22h20 - Viradouro



21/2 (teste de luz e som)

21h - Unidos de Padre Miguel

22h40 - Unidos da Tijuca

00h30 - Mocidade Independente

01h40 - Paraíso do Tuiuti



22/2 (teste de luz e som)

19h - Beija-flor

20h30 - Mangueira

22h10 - Vila Isabel

23h50 - Portela



23/2 (teste de luz e som)

18h - Lavagem

19h - Salgueiro

20h30 - Grande Rio

22h10 - Imperatriz Leopoldinense

23h50 - Viradouro

Gabz , protagonista da novela das 21h da TV Globo, "Mania de Você", também marcou presença e é a nova 'destaque de chão' da escola, que irá desfilar na terça-feira com o enredo "Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol – Uma homenagem a Milton Nascimento".15/219h - Salgueiro20h40 - Imperatriz Leopoldinense22h20 - Viradouro21/2 (teste de luz e som)21h - Unidos de Padre Miguel22h40 - Unidos da Tijuca00h30 - Mocidade Independente01h40 - Paraíso do Tuiuti22/2 (teste de luz e som)19h - Beija-flor20h30 - Mangueira22h10 - Vila Isabel23h50 - Portela23/2 (teste de luz e som)18h - Lavagem19h - Salgueiro20h30 - Grande Rio22h10 - Imperatriz Leopoldinense23h50 - Viradouro