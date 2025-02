Vídeo! Milton Nascimento canta sucessos e se emociona na Portela: 'Histórico'

Rio - Homenageado da Portela no Carnaval deste ano, Milton Nascimento, de 82 anos, participou pela primeira vez do ensaio de comunidade da agremiação, na noite desta quarta-feira (12). Bituca conferiu de perto os preparativos para o desfile e ainda deu uma palhinha das músicas "Maria Maria" e "Nos Bailes da Vida". Na ocasião, o artista foi ovacionado pelo público e se emocionou com tanto carinho.

Um vídeo da visita do cantor à Portela foi publicado nas redes sociais da Azul e Branca de Oswaldo Cruz e Madureira. "Mais um dia histórico e de muita emoção em nossa quadra da Portela! Bituca encantou e cantou para o povo, mostrando que o artista vai onde o povo está! Épico, único e inesquecível", diz a legenda. O premiado músico Hamilton de Holanda também participou do evento.







A Portela irá desfilar na terça-feira de Carnaval com o enredo "Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol – Uma homenagem a Milton Nascimento", de autoria dos carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga.

Recentemente, Milton compartilhou a emoção de ser enredo. "Tudo nessa linda homenagem da Portela me emociona demais, e eu não vejo a hora de desfilar e ver a minha história contada pelos lindos olhos dessa gigante do carnaval, e ao lado de todos vocês", declarou.