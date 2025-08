Gracyanne Barbosa é coroada rainha de bateria da União da Ilha

Rio - Gracyanne Barbosa, de 41 anos, foi coroada rainha de bateria da União da Ilha durante um evento na quadra da agremiação, na Zona Norte, neste sábado (2). Na ocasião, ela foi ovacionada pelos integrantes da escola da Série Ouro e, claro, deu um show de samba no pé.

Com um look ousado, a influenciadora digital e musa fitness - que reassume o cargo que ocupou de 2018 a 2020 - exibiu o corpão sarado e atraiu olhares.

Momentos antes da coroação, Gracy publicou no Instagram. "A Ilha me recebe mais uma vez com amor e eu volto com verdade, entrega e respeito por tudo que essa coroa representa. A rainha voltou. E a BaterIlha segue viva em mim".

No ano que vem, a União da Ilha levará à Marquês de Sapucaí 'Viva o hoje! O Amanhã? Fica pra depois', desenvolvido por Marcus Ferreira. A escola desfilará no dia 13 de fevereiro.