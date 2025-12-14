Lívia Andrade é apresentada oficialmente como musa do Salgueiro

Rio - Lívia Andrade, de 42 anos, foi apresentada oficialmente como nova musa do Salgueiro na noite deste sábado (13), em evento realizado na quadra da escola, na Zona Norte do Rio. O momento marcou o retorno da artista ao Carnaval, após ficar afastada da festa desde o início da pandemia, em 2020.

A noite ainda contou com a presença da escola coirmã Unidos de Vila Isabel e reuniu todas as musas do Salgueiro, além da rainha de bateria, Viviane Araújo. A faixa de musa foi entregue por Renata Frisson, conhecida como Mulher Melão, coordenadora de musas da escola para o Carnaval 2026.