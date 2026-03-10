Sabrina Sato seguirá como rainha de bateria da Vila Isabel

Rio - Sabrina Sato, de 45 anos, segue no cargo de rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel. O anúncio da permanência da apresentadora no posto foi feito através de uma publicação no Instagram da agremiação. Mulher de Nicolas Prattes, a artista reina à frente da Swingueira de Noel desde 2011.

"Nossa rainha segue no trono. Renovamos com Sabrina Sato como rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel. Sabrina é daquelas presenças que vão muito além do brilho da Avenida. Ela abraça a nossa comunidade, vive o samba de perto, respeita a nossa história e entrega à Vila Isabel algo que não se ensina, apenas se sente: amor verdadeiro pela escola. Com carinho, dedicação e alegria contagiante, ela construiu uma relação linda com a Swingueira de Noel e com cada componente que faz o nosso Carnaval acontecer... Seguimos juntas, Sabrina. A coroa é sua e a Vila é sua casa", diz a publicação.

A apresentadora comentou a publicação: "Ser Rainha de Bateria da minha amada Unidos de Vila Isabel é uma honra! Eu sou feliz aqui, eu me realizo aqui, eu fiz amigos pra vida toda… a Vila é mais que uma escola, é uma comunidade toda! E sou muito grata, feliz, honrada por fazer parte disso tudo com vocês! Vamos pra mais um ano de muito trabalho juntos. O melhor carnaval é sempre o próximo! Obrigada sempre!".

No carnaval deste ano, a Vila levou para a Sapucaí o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África", que contou a história do sambista e pintor Heitor dos Prazeres (1898-1966). A agremiação conquistou a 3ª colocação do Grupo Especial.