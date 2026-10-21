Anitta cai no samba em ensaio na quadra da Grande Rio

Anitta , de 33 anos, compareceu ao ensaio na quadra da Acadêmicos do Grande Rio nesta terça-feira (20), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A nova rainha de bateria da agremiação caiu no samba com a comunidade, posou para selfies e interagiu com os ritmistas comandados por Mestre Fafá na preparação para o Carnaval 2027.

Galeria de Fotos Anitta e Mestre Fafá Daniel Pinheiro/BrazilNews Anitta posou com os ritmistas da escola de samba Daniel Pinheiro/BrazilNews Anitta marcou presença em ensaio na quadra da Grande Rio Daniel Pinheiro/BrazilNews Anitta caiu no samba na quadra da Grande Rio Daniel Pinheiro/BrazilNews Anitta interagiu com integrantes da agremiação Daniel Pinheiro/BrazilNews

Antes do evento, a cantora foi flagrada por David Brazil ensaiando o samba-enredo. A escola de samba levará para Marquês de Sapucaí o enredo "Sankofa Tabon – Os Retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade", que abordará a trajetória de africanos escravizados que retornam ao continente após conquistarem a liberdade. A Grande Rio será a penúltima a atravessar a avenida no dia 9 de fevereiro.

ELA NÃO PARA! Após viagem no Pará, Anitta já está no ensaio de quadra na Grande Rio. https://t.co/IM1g94hTC1 — Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) October 21, 2026

Anitta assumiu o posto de rainha de bateria após a saída da influenciadora Virginia Fonseca. A artista foi coroada em setembro pelas mãos de Eloína dos Leopardos, considerada uma das pioneiras do posto no Carnaval brasileiro.

"Eu estou tão emocionada. Hoje tem tantos anos que eu não canto em Caxias e voltar está sendo uma emoção. Agradeço o apoio da comunidade que está aqui sempre e, para mim, sempre sonhei, como qualquer menina do subúrbio do Rio, estar nesse lugar. E só posso estar nesse lugar se a comunidade estiver feliz com a minha presença aqui", afirmou na apresentação.

Antigo reinado

A estreia de Virginia Fonseca na Marquês de Sapucaí pela Grande Rio foi marcada por tensão. A influenciadora recebeu vaias de pessoas da arquibancada ao ser anunciada oficialmente como rainha de bateria da escola. Visivelmente incomodada, ela precisou retirar parte da fantasia, que incluía um costeiro de aproximadamente 12 quilos, no meio do desfile após reclamar diversas vezes de dores e do peso excessivo.

Em agosto, a ex-mulher de Zé Felipe anunciou que não seguiria como rainha de bateria da Grande Rio, alegando precisar de um "tempo de qualidade" para dedicar aos filhos e os novos projetos. Ela ocupou o posto em maio de 2025 após a saída de Paolla Oliveira.

"Venho com o coração apertado e cheio de verdade me despedir do posto de rainha de bateria da Grande Rio. E antes de qualquer palavra, quero agradecer ao Carnaval e a Grande Rio por me permitirem sentir essa magia de perto. É uma experiência única viver o maior espetáculo da terra. Entre vaias e aplausos, a gente caminhou junto, de mãos dadas e com muita coragem dos dois lados. Reconheço também o peso disso. Sei o quanto é exaustivo, o quanto exige presença, o quanto pede comprometimento, e como disse anteriormente, não sei fazer nada pela metade", comunicou.