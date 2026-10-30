Mileide Mihaile marca presença no ensaio da Unidos da Tijuca

Mileide Mihaile caiu no samba no ensaio de rua da Unidos da Tijuca realizado na noite desta quinta-feira (29). Debaixo de chuva, a influenciadora festejou o retorno ao posto de bateria da escola de samba após a saída anunciada em maio deste ano.

"Nosso primeiro ensaio de rua e no meu retorno veio uma chuva para lavar e abençoar, abrindo os caminhos! Vamos, minha comunidade Tijucana!", escreveu nas redes sociais.

A decisão de retornar foi possível após Mileide reorganizar compromissos pessoais que poderiam impedir sua permanência à frente dos ritmistas da Pura Cadência. "Foram dias de muita conversa, de tentar organizar as coisas e entender o que seria possível fazer. Felizmente, consegui remanejar e hoje posso dizer, com o coração muito feliz, que vou continuar na minha Tijuca. Meu desejo sempre foi permanecer, porque tenho um carinho enorme por essa escola, pela comunidade e por tudo o que estamos construindo juntos", disse.

Antes de chegar à Unidos da Tijuca, a influenciadora acumulou cerca de nove anos como musa da Acadêmicos do Grande Rio, onde participou da conquista do título do Grupo Especial em 2022. Ela também ocupou o posto de rainha de bateria da Independente Tricolor, em São Paulo, entre 2022 e 2024.

Em 2027, a agremiação apresentará o enredo "A Cabeça do Santo", inspirado no romance da escritora Socorro Acioli. Desenvolvido pelo carnavalesco Lucas Milato, o desfile terá como referência uma estátua inacabada de Santo Antônio, localizada na cidade de Caridade, no sertão do Ceará, para abordar fé e cultura popular. A Unidos da Tijuca será a segunda escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, 8 de fevereiro.

Nova musa

Quem também marcou presença no ensaio foi Juju Salimeni. A Unidos da Tijuca comunicou o retorno da influenciadora, que desfilou pela agremiação do Grupo Especial nos anos de 2016, 2017 e 2018, no dia 23 de outubro.

"Anunciamos com muita alegria o retorno da Juju como nossa musa para o próximo carnaval. Musa de beleza, carisma e presença marcante, ela volta à escola onde estreou no Carnaval do Rio de Janeiro e pela qual já brilhou na avenida durante três carnavais", iniciou a escola do Borel, nas redes sociais.

"Juju retorna para escrever mais um capítulo dessa história de paixão reencontrando as cores e a energia da escola que faz parte de sua trajetória no maior espetáculo da Terra! A contagem regressiva já começou e a expectativa é grande para vê-la novamente cruzando a Marquês de Sapucaí, levando todo o seu brilho, sua força e seu amor pelo Carnaval! Juju está de volta ao lugar onde tudo começou", concluiu.