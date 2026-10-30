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Carnaval

Mileide Mihaile marca presença no ensaio da Unidos da Tijuca

Influenciadora reencontrou integrantes da escola de samba após voltar ao posto de rainha de bateria

Mileide Mihaile voltou ao posto de rainha de bateria da agremiação
Mileide Mihaile voltou ao posto de rainha de bateria da agremiação -
Mileide Mihaile caiu no samba no ensaio de rua da Unidos da Tijuca realizado na noite desta quinta-feira (29). Debaixo de chuva, a influenciadora festejou o retorno ao posto de bateria da escola de samba após a saída anunciada em maio deste ano.
"Nosso primeiro ensaio de rua e no meu retorno veio uma chuva para lavar e abençoar, abrindo os caminhos! Vamos, minha comunidade Tijucana!", escreveu nas redes sociais. 
A decisão de retornar foi possível após Mileide reorganizar compromissos pessoais que poderiam impedir sua permanência à frente dos ritmistas da Pura Cadência. "Foram dias de muita conversa, de tentar organizar as coisas e entender o que seria possível fazer. Felizmente, consegui remanejar e hoje posso dizer, com o coração muito feliz, que vou continuar na minha Tijuca. Meu desejo sempre foi permanecer, porque tenho um carinho enorme por essa escola, pela comunidade e por tudo o que estamos construindo juntos", disse.
Antes de chegar à Unidos da Tijuca, a influenciadora acumulou cerca de nove anos como musa da Acadêmicos do Grande Rio, onde participou da conquista do título do Grupo Especial em 2022. Ela também ocupou o posto de rainha de bateria da Independente Tricolor, em São Paulo, entre 2022 e 2024. 
Em 2027, a agremiação apresentará o enredo "A Cabeça do Santo", inspirado no romance da escritora Socorro Acioli. Desenvolvido pelo carnavalesco Lucas Milato, o desfile terá como referência uma estátua inacabada de Santo Antônio, localizada na cidade de Caridade, no sertão do Ceará, para abordar fé e cultura popular. A Unidos da Tijuca será a segunda escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, 8 de fevereiro.

Nova musa 

Quem também marcou presença no ensaio foi Juju Salimeni. A Unidos da Tijuca comunicou o retorno da influenciadora, que desfilou pela agremiação do Grupo Especial nos anos de 2016, 2017 e 2018, no dia 23 de outubro. 
"Anunciamos com muita alegria o retorno da Juju como nossa musa para o próximo carnaval. Musa de beleza, carisma e presença marcante, ela volta à escola onde estreou no Carnaval do Rio de Janeiro e pela qual já brilhou na avenida durante três carnavais", iniciou a escola do Borel, nas redes sociais.
"Juju retorna para escrever mais um capítulo dessa história de paixão reencontrando as cores e a energia da escola que faz parte de sua trajetória no maior espetáculo da Terra! A contagem regressiva já começou e a expectativa é grande para vê-la novamente cruzando a Marquês de Sapucaí, levando todo o seu brilho, sua força e seu amor pelo Carnaval! Juju está de volta ao lugar onde tudo começou", concluiu.
Fotogaleria
Mileide Mihaile marcou presença no ensaio de rua da Unidos da Tijuca
Mileide Mihaile marcou presença no ensaio de rua da Unidos da Tijuca Daniel Pinheiro/BrazilNews
Mileide Mihaile à frente dos ritmistas da bateria Pura Cadência
Mileide Mihaile à frente dos ritmistas da bateria Pura Cadência Daniel Pinheiro/BrazilNews
Juju Salimeni é a mais nova musa da Unidos da Tijuca
Juju Salimeni é a mais nova musa da Unidos da Tijuca Daniel Pinheiro/BrazilNews
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