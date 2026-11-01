Clipes dos 12 sambas-enredo já estão disponíveis no YouTube

A Rio Carnaval TV lançou, no YouTube, os clipes dos 12 sambas de enredo das escolas do Grupo Especial para o desfile de 2027. Disponibilizados após a chegada do álbum oficial do Rio Carnaval às plataformas digitais, os vídeos mostram a emoção dos componentes durante a gravação dos hinos e reúnem integrantes das agremiações e grandes nomes da música brasileira, como Anitta, Maria Bethânia, Alcione, Daniela Mercury, Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola e Martinho da Vila, entre outros.





O lançamento aconteceu na última sexta-feira (30) e representa mais um importante capítulo para a Rio Carnaval TV, após o sucesso da temporada de disputas de samba, que mobilizaram quase 3 milhões de views no canal.



Em breve, o público também poderá conferir novas transmissões ao vivo e programas totalmente dedicados às agremiações. A produção será feita em parceria com a Maricá, Arte, Roteiro e Experiências (MARÉ), empresa pública de cultura e turismo do município de Maricá (RJ). A Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio, servirá como locação, bem como as quadras.



A Rio Carnaval TV pode ser facilmente encontrada no YouTube através deste Cada clipe traz cerca de 60 sambistas, entre ritmistas, intérpretes, rainhas, casais de mestre-sala e porta-bandeira, além de compositores, cavaquinistas, violonistas e membros da Velha-Guarda. Nomes conhecidos no samba como Teresa Cristina, Diogo Nogueira, Tia Surica, Mauro Diniz e Marquinhos de Oswaldo Cruz também são destaques.O lançamento aconteceu na última sexta-feira (30) e representa mais um importante capítulo para a Rio Carnaval TV, após o sucesso da temporada de disputas de samba, que mobilizaram quase 3 milhões de views no canal.Em breve, o público também poderá conferir novas transmissões ao vivo e programas totalmente dedicados às agremiações. A produção será feita em parceria com a Maricá, Arte, Roteiro e Experiências (MARÉ), empresa pública de cultura e turismo do município de Maricá (RJ). A Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio, servirá como locação, bem como as quadras.A Rio Carnaval TV pode ser facilmente encontrada no YouTube através deste link

Exposição imersiva leva público aos bastidores do Carnaval do Rio

O público poderá conhecer os bastidores do Carnaval carioca e experimentar algumas das sensações de desfilar na Marquês de Sapucaí sem precisar esperar pela folia. A exposição Rio Carnaval Expo estreou na última quinta-feira (29), na Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio, com experiências imersivas e interativas que percorrem a história das escolas de samba. A mostra fica em cartaz até 26 de janeiro de 2027.

Distribuída em 848 metros quadrados e 12 setores temáticos, a exposição apresenta desde as origens populares e afro-brasileiras do samba até a grandiosidade dos desfiles atuais. O percurso também destaca o trabalho de artistas, artesãos e comunidades envolvidos na preparação da festa ao longo do ano.

Entre as atividades disponíveis, os visitantes poderão criar uma fantasia e vê-la vestida por um passista, experimentar instrumentos de bateria, aprender passos de samba e assumir virtualmente o papel de mestre de bateria. Recursos de realidade virtual e aumentada também permitirão ao público vivenciar a sensação de estar na Avenida.