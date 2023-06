Preta Gil canta com Ivete Sangalo em micareta; veja o vídeo

Tratando um câncer no intestino, Preta Gil, de 48 anos, participou do show de Ivete Sangalo no evento Micareta São Paulo 2023, no Sambódromo do Anhembi, na noite desta quinta-feira. Em cima do trio, as duas cantaram a música "Sinais de fogo", sucesso da filha de Gilberto Gil.

"Eu ainda sei cantar", brincou Preta, ovacionada pelo público. "Receba aí esse amorzão", respondeu Ivete. Em outro momento do show, Preta foi às lágrimas após Priscilla Alcântara dedicar uma canção à ela. Emocionada, a cantora recebeu o carinho das amigas.

No Instagram, a filha de Gilberto Gil celebrou sua apresentação ao lado de Ivete. "Minha dose de cura! Pense, no amor e a energia dessa mulher! Te amo, irmã! Você é uma força da natureza!!! Obrigada por me mostrar que ainda sei fazer o que mais amo!", escreveu a artista, afastada dos palcos desde janeiro, devido ao câncer.

Vários famosos vibraram com o 'retorno' de Preta aos palcos. "Que emoção te ver cantando lindamente onde você tem que estar! Amo você, Preta, e rezo por você todos os dias! Estou chorando aqui emocionada! Que alegria que você me deu com esse vídeo! Deus Cura", comentou Ticiane Pinheiro. "Que lindo", disse Angélica. "Sabe e ainda vai fazer Muito. Você nasceu pra isso! E nasceu pra viver! Amamos você, Preta", afirmou Fernanda Gentil.

Claudia Leitte também fez show na Micareta São Paulo 2023 nesta quinta-feira. O evento ainda contará com as apresentações de Lexa, Pabllo Vittar, Daniela Mercury e Gloria Groove nesta sexta-feira.