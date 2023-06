Léo Santana conta que deseja ter mais um filho: 'Já estamos trabalhando'

São Luís - O cantor Léo Santana foi uma das principais atrações do São João da Thay, que aconteceu em São Luís do Maranhão, na última quarta-feira. Durante o evento, o artista conversou com o Meia Hora e falou sobre sua música mais recente, “Posturado e Calmo”. Pai de uma bebê de 1 ano, fruto do casamento com Lore Improta, Léo também revelou que ele e a dançarina “já estão trabalhando” para ter o próximo filho. Confira:



Léo, você lançou recentemente a música “Posturado e Calmo”. Como está a recepção do público?



Rapaz, “Posturado e Calmo” está vindo pelo mesmo caminho de “Zona de Perigo”, tá? “Zona de Perigo” também começou a crescer assim. Óbvio que ali no período do Carnaval potencializou porque estava todo mundo com o olhar mais atento para Salvador, mas está indo no mesmo caminho no sentido de que “Posturado e Calmo” também está crescendo de forma muito orgânica. Estão gostando. O legal é que a gente soltou o EP e essa música “Posturado e Calmo” vem do meu último EP. A gente lançou, falou com os fãs para escolherem as que eles mais curtiam e se identificavam e de fato aconteceu isso. “Posturado e Calmo” veio pelas beiradas e está tendo uma crescente muito bacana. Estou muito feliz.



Como foi para você gravar o clipe de “Posturado e Calmo” no bairro Boa Vista do Lobato, em Salvador, local onde você nasceu e cresceu?



Eu estou sempre lá e meus amigos estão sempre comigo, na minha casa, nas minhas resenhas, nas minhas folgas… É muito natural isso pra mim. A minha vida inteira foi lá. Eu saí de lá quando ia fazer 20 anos, estou com 35 agora. Mas desde sempre, sou nascido e criado lá. Ir pra lá é a minha terapia de vida. Do mesmo jeito que eu amo estar na academia, amo estar com meus amigos e familiares, eu amo estar na minha comunidade. É o meu terceiro clipe gravado lá. Sempre que eu vejo alguma canção que eu sinto esse clima de comunidade, de periferia, eu falo ‘tem que ser na minha comunidade, não tem jeito’. Muita gente que me acompanha desde sempre me elogiando, dizendo que eu não perco a minha essência. Eu amo estar ali. Tenho muitos parentes lá ainda.

Você pensa muito nas coreografias quando vai lançar uma música?



Cada música tem o seu feeling, o seu ponto peculiar. Tem canções também diretamente pra essa galera do TikTok, que é mais digital, mas sem perder a minha essência, a coreografia característica do Pagodão de Salvador, do axé, como vocês generalizam. É tão engraçado isso porque várias canções de décadas atrás estão voltando com força pro TikTok agora. O próprio "Rebolation", o próprio "Tchubirabiron". Isso mostra como a música é bem inexplicável. A gente tem esse cuidado, eu tenho a minha coreógrafa e bailarina há mais de 15 anos, se não tiver uns 20 anos, que é a Edilene Alves, ela é criadora da maioria das minhas coreografias, sempre com uma pitada, com um detalhe, uma opinião minha. Mas é isso, a gente tenta focar na nossa raiz. Fico feliz de estar sendo bem aceito também pela galera da nova geração.



O gênero musical que você canta é conhecido como Pagodão de Salvador. Apesar de ser algo muito específico da Bahia, você é um artista que conseguiu se inserir no mercado e ser reconhecido não só na Bahia, mas no Brasil inteiro…



Modéstia à parte, a gente já tem alguns anos quebrando essa bolha, se é que eu posso falar assim, de ser um artista totalmente distinto. Apesar de que eu não me rotulo, mas eu tenho que falar do meu gênero, que é o Pagodão de Salvador e aí a gente vem quebrando essa bolha. Estamos fazendo pecuária, rodeio, festa junina. Já tem alguns anos que faço São João de Caruaru, São João de Campina Grande, Petrolina, Pernambuco. Isso mostra o quão de fato a gente merece estar nesses eventos.



E por falar em São João, como surgiu o convite para participar do São João da Thay?



O São João da Thay também tem essa diversidade. A Thay, de fato, é essa diversidade. Eu fico muito feliz e honrado de ter encerrado a noite do evento. Tinha tempo que eu não me apresentava no Maranhão, meu último show aqui se eu não me engano foi no Boteco do Gusttavo Lima, quase um ano atrás. Matei a saudade.



Além do sucesso com “Zona de Perigo” e “Posturado e Calmo”, a sua família também é um sucesso. Com apenas 1 aninho, a sua filha já é um fenômeno no TikTok. Como explicar isso?



Ela é a mini Lore, literalmente. É a mini Lore com a minha cara. Minha filha tem sido uma benção nas nossas vidas. Acho até que na vida de muita gente, que assiste a ela no TikTok. Ela tem um ar diferente. Não é porque é minha filha não (risos). Acho que é notório isso. Ela está com 1 ano e meio e está muito esperta. Ela brinca que já está lendo, pega a Bíblia infantil, ela fala o nome de cada animalzinho. Vocês costumam assistir ao que a gente posta nas redes sociais, mas tem momentos em casa que não dá pra filmar e a gente fica ‘mentira que ela fez isso’. A gente fica o tempo todo sendo surpreendido, mas é gostoso demais. Estou me divertindo e já estamos trabalhando no próximo filho (risos).

*A repórter viajou para o Maranhão a convite da produção do São João da Thay.