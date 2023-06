Fãs de Taylor Swift enfrentam longa fila no Engenhão para comprar ingressos para show

A expectativa para o show de Taylor Swift, de 33 anos, no Rio de Janeiro é imensa. Tanto que os fãs da cantora estavam acampados na porta do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, na Zona Norte da cidade, desde quarta-feira para garantir a pré-venda de ingressos para a turnê "The Eras Tour".

Apesar de só clientes de um banco poderem efetuar a compra das entradas, nesta sexta-feira, a movimentação do local é intensa. A fila está bem grande, quase dobrando o quarteirão. Para aguentarem a maratona, os admiradores da artista levaram cadeiras de praia, guarda-chuva, barracas de camping e colchões para o local. Alguns fãs estavam acompanhados com os pais, já que eram menores de idade.

Após garantirem o tão aguardado ingresso, algumas pessoas saíram chorando, abraçando os amigos e gritando: "Consegui".

O público em geral só poderá obter as entradas a partir do dia 12 de junho, às 10h. Os valores custam de R$ 240 a R$ 950. O show de estreia da turnê acontecerá no Engenhão, no Rio, no dia 18 de novembro. A cantora também fará dois shows em São Paulo, nos dias 25 e 26 do mesmo mês.

A apresentação da cantora no Brasil em 2020 foi cancelado devido a pandemia da covid-19. Aqueles que já tinham comprado ingressos para a "Love Tour" tiveram prioridade na pré-venda desta turnê e puderam adquirir os as entradas nos dias 6 e 7 de junho.