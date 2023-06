Mãe de Deolane Bezerra vomita em podcast; veja vídeo

Solange Bezerra gerou a maior confusão e vomitou ao vivo durante o "PodCats", comandado pelos influenciadores Camila Loures e Lucas Guimarães, nesta quinta-feira (8). Na ocasião, os apresentadores receberam a Família Bezerra, composta por Deolane, Dayane e Daniele, além da mãe, Solange.



Durante a entrevista, a mãe foi questionada sobre qual a posição sexual que mais gostava, e ouviu a filha Dayanne dizer que seria "papai e mamãe". Foi neste momento que ela acabou vomitando na tentativa de rir. Os apresentadores ficaram preocupados e quiseram cancelar o programa. "Ela está enjoada"; "vamos cancelar nosso pod", disseram eles.



Logo a equipe de apoio do podcast entrou em cena para ajudar na confusão. Solange pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou já estar passando mal há algum tempo. "Eu já tinha vomitado antes de sair de casa", contou. Lucas Guimarães a tranquilizou e disse que estava tudo bem.



A filha Dayane chegou a comentar que o ocorrido aconteceu porque a mãe toma remédio para emagrecer e que não iria a deixar tomar mais. "Não vai tomar mais isso, vou jogar tudo fora", afirmou.



Solange se incomodou e pediu para a filha mudar o rumo da conversa. Deolane, então, voltou a falar de sexo e mudou o rumo do bate-papo. Solange seguiu normalmente participando do programa.

a mãe da deolane vomitando no meio do podcast pic.twitter.com/rz93vmXIoP — Quizy (@esquizopoc) June 8, 2023