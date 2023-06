Anitta se diz encantada por homem na Turquia: 'Vou pedir pra casar com ele'

Passado com a cara de pau da Anitta kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/fqWY3PhiXN — J₦₦Ø (@junior_fer) June 9, 2023

Anitta, de 30 anos, publicou, em sua conta secundária no Instagram, um vídeo dando investida em um homem que passava por uma rua, na Turquia, nesta sexta-feira (9). A cantora está no país para se apresentar na final da Champions League, campeonato de futebol europeu.A artista comentou a presença de muitos homens bonitos no local. "Gente a Turquia realmente tem cada coisa viu? É cada gente linda nessa Turquia. Você tá na rua andando e encontra no meio da rua, engraxando sapato, sei lá o que ele tá fazendo. Vou pedir pra casar com ele", afirmou Anitta.Minutos depois, a estrela aborda dois amigos que estavam passando. Em inglês, ela diz: "Oi, você quer casar comigo?". O amigo dele, então, avisa que o rapaz não sabe falar inglês. A artista, então, pediu para que traduzisse para ele. Aós o homem confirmar, ela afirma: "Isso é um sim? Maravilhoso, te vejo hoje à noite naquela capela".Anitta chegou inclusive a compartilhar o fato de o país ser o único a estar na Ásia e Europa ao mesmo tempo. "Você cruza uma ponte e está na Ásia, volta na ponte, está na Europa", brinca ela.A final do campeonato, disputado pelo Manchester City, da Inglaterra, e Inter de Milão, da Itália, acontece neste sábado, no Atatürk Olympic Stadium, em Istambul. A Poderosa fará um show na abertura do evento ao lado do cantor e compositor nigeriano Burna Boy.