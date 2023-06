Suposta proposta de Filipe Ret para sexo a três é exposta por influenciadora

Sophia Barclay usou as redes sociais, nesta sexta-feira (9), para expor o cantor Filipe Ret. Segundo ela, o rapper entrou em contato, através do Instagram, para sugerir sexo a três com sua suposta namorada e a enviou fotos nu. Anteriormente, a influenciadora já havia se envolvido em uma polêmica com Thomaz Costa

"Ele [Filipe] simplesmente me chamou na DM do Instagram e me propôs um trisal com uma suposta namorada dele e queria que eu fosse ativa na relação. Só que ele não entendeu que eu sou uma mulher, uma mulher trans. Me chamou no WhatsApp e já saiu me mandando vários nudes sem que eu pedisse. Deixei bem claro que aquilo estava me constrangendo. É um tipo de cara que só quer usar o meu corpo e descartar", afirmou Sophia em seu perfil do TikTok.

A influenciadora contou que começou a expor o cantor nos Stories, do Instagram, mas apagou a sequência de publicações, pois outras mulheres trans, que afirmaram já terem saído com Ret, entraram em contato e a alertaram. "Eu apaguei por medo. As meninas trans que já saíram com ele pediram pra eu apagar, porque ele tem a capacidade de mudar a nossa vida".

Nos Stories, Sophia voltou a dizer que apagou as publicações por medo de ter seu perfil derrubado mais uma vez. Em seguida, postou um print de uma suposta conversa de WhatsApp com o cantor, onde uma das mensagens dizia: "Só quero que você c*ma e g*ze nela". Logo depois, a influenciadora publicou um suposto áudio de Filipe falando sobre a exposição. "Poxa, Sophia, mas não resolve assim, cara. Você me expôs, tá ligado? Tô muito chateado com isso. Não sei por que as meninas foram falar com você, não faço ideia".

Após receber mensagens de ódio, a influenciadora rebateu: "Primeiro eu era biscoiteira porque era tudo mentira, agora eu posto áudio da voz do próprio e sou biscoiteira por estar tentando consertar as coisas da forma mais respeitosa e adequada. Estou sendo atacada, massacrada. Vou postar para a galera ver que não preciso mentir em momento algum".

Nesta quinta-feira, antes de expor Filipe Ret, Sophia relembrou a polêmica que teve com Thomaz Costa. "Ele me ocultou e silenciou. Me tomou tudo, todas as minhas redes sociais na época. Me agrediu, enforcou, ofendeu com palavras absurdas, dizendo que o meu lugar como mulher trans era na esquina e não como influenciadora na internet", iniciou em seu perfil do TikTok

"Eu sempre disse que a casa ia cair, mas não tem só o Thomaz Costa, tem Nego do Borel e um outro artista que é muito famoso e estou quase expondo na internet, porque me chamou e fez uma proposta como se eu fosse uma garota de programa. Eu não sou um objeto sexual e não aceito ser vista como tal. Eu sou uma mulher trans hétero e a proposta era para eu ser ativa com a namorada dele", finalizou falando sobre Ret.

Até o momento, Filipe Ret não se manifestou sobre o caso.