Gabriella Saraivah, ex-'Chiquititas', celebra formatura nos EUA: 'Quais eram as chances?'

Gabriella Saraivah, que atuou em "Avenida Brasil" e "Chiquititas", celebrou, nesta quinta-feira, mais uma conquista: sua formatura do ensino médio. A atriz, de 18 anos, completou esta etapa em uma escola na Califórnia, nos Estados Unidos.

No Instagram, Gabriella publicou uma sequência de fotos usando beca e capelo. Na legenda do post, ela escreveu um longo texto em inglês. "Como eu começo? Bem, anos atrás, a velha Gabi nunca poderia imaginar que estaria na Califórnia se formando no ensino médio de uma escola de artes. Não que ela não acreditasse em si mesma, mas quais eram as chances da garotinha que vendia doces com a mãe ter essa oportunidade?", iniciou.

"Bem, estou aqui e mais do que grata por todo o conhecimento que adquiri, pelo aprimoramento do idioma, pelos amigos que fiz, pelos momentos inesquecíveis que vivi e pelo sonho que pude realizar. O futuro me assusta um pouco, mas confio no plano de Deus para minha vida e estou pronta para o próximo capítulo", seguiu.

Em seguida, agradeceu pela rede de apoio que teve. "Obrigada mãe por sempre acreditar no meu potencial e se mudar para os Estados Unidos para dar a mim e ao meu irmão um futuro melhor. Obrigada a todos que participaram e me ajudaram na minha jornada de ensino médio", finalizou.