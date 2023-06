Com tanta novela ruim na faixa das 21h, a Globo poderia repensar suas escolhas e trazer dois textos inéditos do seu maior novelista, depois de Ivani Ribeiro, que foi Gilberto Braga. O saudoso autor estava escrevendo Feira de Vaidades para a faixa das 18h, e uma bem mais forte chamada Intolerância, para a faixa das 23h. As duas poderiam ser adaptadas para a faixa das 21h, que anda tão necessitada de uma boa trama.