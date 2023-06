Muito feliz, Darlin Ferrattry celebra volta de casamento de Lexa e MC Guimê

Darlin Ferrattry não escondeu sua alegria ao saber que Lexa havia reatado o casamento com MC Guimê nesta sexta-feira. Pouco tempo após a notícia ser divulgada, a mãe da cantora usou as redes sociais para comemorar o retorno do casal.

"Meu coração está explodindo de tanta felicidade. Lexa, te amo mais que tudo, minha filha! Você merece ser sempre muito feliz ao lado do seu marido que tanto te ama. MC Guimê: o genro do meu coração, o genro que Deus me deu.", celebrou Darlin em seu perfil do Instagram.

Muito feliz, a mãe de Lexa ainda publicou um vídeo pulando de alegria. "Não escondo a minha felicidade de ninguém. Sempre deixei claro que era tudo o que meu coração se alegraria em ver: minha filha Lexa e meu genro MC Guime, porque eles sempre se amaram desde o primeiro momento em que se viram! A alegria voltou a reinar em nosso lar!"

MC Guimê e Lexa reataram o casamento após o cantor ter sido expulso do "BBB 23" por assediar sexualmente a intercambista Dânia Mendes, do reality show "La Casa de Los Famosos".