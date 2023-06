Celebridades mostram muita disposição durante a Maratona do Rio

Vários famosos deixaram a preguiça de lado e participaram da Maratona do Rio, na Zona Sul da cidade, neste sábado. Rafa Kalimann, Carol Peixinho e David Junior mostraram muita disposição durante a prova de corrida de 5 km.

De shortinho, camisa e viseira, a influenciadora digital, que está no elenco do quadro "Dança dos Famosos", do 'Domingão com Huck', esbanjou simpatia no local. "Minha primeira prova de corrida", comentou a ex-BBB em seu Instagram.

Quem também arrasou na prova foi o ator David Junior e Carol Peixinho, namorada do cantor Thiaguinho.