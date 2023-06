Paula Toller cancela show em Ouro Preto por motivo de saúde

A cantora Paula Toller, de 60 anos, não irá mais se apresentar no evento "Planeta Ouro Preto", em Minas Gerais, neste sábado. No Instagram, a ex-integrante do grupo Kid Abelha explicou que foi diagnosticada com Covid-19 e devido a isso precisou cancelar sua apresentação no festival.

"Queridos fãs de Ouro Preto: Nesta semana comecei a ter sinusite, faringite e febre, fiz o autoteste de Covid e deu positivo. Para ter certeza, fiz um exame de RT-PCR no laboratório, e o resultado está confirmado. Infelizmente não terei condições de cantar para vocês nesse sábado 10 de junho no Festival Planeta Ouro Preto. Espero encontrá-los em breve, e obrigada pelo carinho de sempre! Obrigada ao pessoal da Central dos Eventos pelos votos de melhoras", diz Paula, em um comunicado publicado em sua rede social.

O grupo Paralamas do Sucesso e a cantora Pitty são as outras atrações do festival, que acontece no Estacionamento do Centro de Convenções da UFOP, em Ouro Preto, neste sábado.