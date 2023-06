Apresentadora do 'É de Casa' recorda história envolvendo Samuel de Assis

A apresentadora do "É de Casa", da TV Globo, Rita Batista revelou que dormiu no sofá do ator Samuel de Assis, que interpreta Ben em "Vai na Fé", na noite em que o conheceu. A declaração foi feita durante o atração deste sábado, que teve o artista como convidado.

Ao brincar com Maria Beltrão após a apresentadora dançar com Samuel no programa, Rita disparou: "Maria, você dançou com Samuel, né? Eu dormi no sofá dele". O ator entrou na brincadeira. "Olha o horário! Bom dia, gente… O que é isso? Uma hora dessas…", disse o "brigadeirão", aos risos.

Em seguida, Rita deu mais detalhes sobre o caso. "Eu dormi no sofá dele sozinha! Tinha um monte de gente na casa". A apresentadora esclareceu que estava na casa de Samuel pois tinha sido convidada por uma amiga para ir a uma festa no local, mas acabou ficando com sono. "Eu peguei no sono, sou essa senhora que pega no sono nos sofás alheios, enquanto a festa está acontecendo. Eu dormi!", completou.