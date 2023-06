Thiago Nigro presenteia Maíra Cardi com carrão

Maíra Cardi foi surpreendida pelo noivo, Thiago Nigro, na noite desta sexta-feira. Ela ganhou um carro de luxo, avaliado em cerca de R$ 225 mil, de presente de Dia dos Namorados. A influenciadora digital compartilhou com os fãs alguns registros do momento especial e exaltou o amado.

"Meu Deus, você não existe, meu amor. Olha o presente que ganhei ontem à noite de Dia dos Namorados! Foi assim que ele teve a ideia de me dar esse carrão. Eu explico: Ontem, de repente, ele me deu um susto e disse: 'Precisamos conversar sério'. Isso me assustou bastante mesmo, pensei que alguém tinha... sei lá!", escreveu ela, que deu mais detalhes sobre a surpresa.

"Na sequência do susto, ele abriu a porta de casa e tinha um porta-malas lotado de flores. Eram mais de mil flores! Eu amei, agradeci, abracei e não tinha entendido que na verdade, estava ganhando o carro, até ele dizer... Confesso que ainda estou em choque. E agora? Como superar esse presente de Dia dos Namorados? Impossível né? O carro é lindo".

Maíra e Thiago anunciaram o namoro nas redes sociais em março deste ano. Os dois ficaram noivos em abril e subirão ao altar no dia 26 de agosto. Antes de Thiago, Maíra teve um casamento conturbado com o ator Arthur Aguiar, com quem tem uma filha. Já Nigro teve um relacionamento de 10 anos com a influenciadora Camila Ferreira, mas após o fim romance disse que nunca foi casado com ela.