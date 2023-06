Quebrou tudo! show de Anitta na final da Champions League tem apresentação de novo single

A 'Girl From Rio' conquistou o mundo e abriu, neste sábado (10), a final da Champions League, competição mais importante do futebol europeu. Anitta, que desembarcou na Turquia para o show, aproveitou a oportunidade para apresentar, pela primeira vez, "Funk Rave", seu novo single. Esta foi a primeira vez que uma brasileira cantou no encerramento do campeonato.

O show, que aconteceu no Atatürk Olympic Stadium, em Istambul, contou com muito funk, dança e um look icônico. Para a apresentação, Anitta usou um conjunto esportivo na cor azul lotado de pedrarias da mesma cor, além de um tênis prata e luvas combinando com a roupa. Nas costas, a cantora quis homenagear o jogador Vini Jr., que recentemente foi vítima de ataques racistas, mas teve o nome do atleta tampado e o dela o colado em cima.

A 'Girl From Rio' iniciou a apresentação com o hit "Envolver" e quebrou tudo com a prévia de "Funk Rave", seu novo single que celebra o funk carioca, com data prevista de lançamento para o dia 22 de junho. Antes de Anitta, se apresentou o cantor nigeriano Burba Boy e, logo após, foi a vez do DJ sueco Alesso animar a torcida do estádio.

Nas redes sociais, os internautas foram à loucura com o breve show de Anitta. Embora tenha durado cerca de 3 minutos, a apresentação se tornou o assunto mais comentado no Twitter na tarde deste sábado.

Quem poderia imaginar que a Mc Anitta estaria 12 anos depois performando na Champions League. A primeira brasileira a se apresentar na final da competição. #UCLfinal pic.twitter.com/mnFOYYH5N5 — Bruno Guzzo (@brunoguzzo) June 10, 2023

e foi bem aqui que a anitta só comprovou o que todos sabíamos, é a maior representante do brasil e do funk fazendo história no MUNDO #UCLFINAL pic.twitter.com/x8yfvbQbqF — robert FUNK RAVE (@creatorsboy) June 10, 2023

a maior artista do país tem nome ANITTA pic.twitter.com/RbMpuYxmEI — matheus. (@theeusany) June 10, 2023

Mais cedo, em seu perfil do Instagram, a 'Poderosa' publicou uma sequência de fotos usando as camisas dos times que disputariam a final. Com os uniformes do Manchester City e do Inter de Milão, uma bota cinza até a coxa e um óculos escuro, Anitta posou no vestiário do estádio e escreveu na legenda: "Vamos lá fazer história".



Nos Stories, enquanto se arrumava, a cantora revelou que conseguia ouvir o barulho da torcida presente no estádio e contou que a festa fazia o nervosismo aumentar. "Como será que os jogadores ficam? No show também dá um nervosão, mas depois da segunda música passa".

Durante entrevista à UEFA TV, Anitta revelou que estava torcendo para o Manchester City, já que o goleiro do time é brasileiro, e deixou claro, mais uma vez, seu amor ao Botafogo. "No Brasil, eu apoio o Botafogo, time da minha cidade, Rio de Janeiro. Aqui na Europa, o Real Madrid, porque tem muitos brasileiros lá. Neste ano, por ter um goleiro brasileiro [Ederson], o Manchester City é quem estou torcendo".

Embora tenha sido a primeira vez que uma brasileira abriu a final da Champions League, esta não foi a primeira vez de Anitta em uma final de campeonato de futebol. Em 2019 e 2021 a cantora foi a responsável por animar o público no encerramento da Libertadores.